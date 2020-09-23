Загрязнение реки и накопление отходов: прокуратура выявила на КМЗ массу нарушений

Тульская природоохранная прокуратура совместно со специалистами контролирующих органов провела проверку соблюдения ПАО «КМЗ» требований законодательства об охране окружающей среды.

Установлено, что в сточных водах, сброс которых предприятие осуществляет после биологической очистки в реку Воронка обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Также фактическая эффективность очистки дробеметной камеры доменного цеха не соответствует проектной эффективности установки.

Кроме того, на территории предприятия находится несанкционированное место накопления мусора от сноса и разборки здания, что не соответствует требованиям экологического законодательства.

По результатам проверки в отношении юридического лица и ответственных должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях – нарушение правил эксплуатации аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, нарушение требований к охране водных объектов, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении отходов производства и потребления.

Документы направлены на рассмотрение в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Руководителю общества внесено представление об устранении нарушений закона.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в Тульской природоохранной прокуратуре.