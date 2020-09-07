«Академия Михайлова» стартует в МХЛ: туляков приглашают на матчи в новый Ледовый дворец

Обратите внимание, что приобрести билеты на игры можно пока только в кассах арены. На следующие матчи организаторы обещают запустить онлайн-продажи.

9 сентября новомосковская команда «Академия Михайлова» стартует в Молодежной хоккейной лиге. Матч с «Ригой» состоится в Туле в новом Ледовом дворце. 10 сентября команды сыграют ответную игру. Начало матчей в 19.00.

Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца. Стоимость взрослого билета — 100 рублей, детского (от 7 до 14 лет) — 50 рублей. Дети до 7 лет могут пройти бесплатно при условии, что не будут занимать отдельного места. Кассы будут работать с 14.00 до 23.00.



Из-за коронавирусных ограничений количество билетов ограничено. На трибунах ледового дворца нужно находиться в маске.