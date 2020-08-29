Поисковый отряд «Лиза Алерт»: Чаще всего пропавших детей находят утонувшими в водоемах или в выгребных ямах
Волонтеры призывают взрослых максимально обезопасить территорию, где находится ребенок.
Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», за первый квартал 2020 года им со всей России поступило 2425 заявки на поиск детей, из них 64 были найдены погибшими.
- Чаще всего детей находят утонувшими в водоемах или в выгребных ямах. Уличные туалеты действительно представляют большую опасность для детей, так как оттуда невозможно выбраться, а концентрация соответствующих газов может быть опасна для жизни, — говорят волонтеры.
Взрослые не всегда могут уследить за своим ребенком, но они могут обезопасить ту территорию, где находятся дети. Рекомендации, которые позволят минимизировать риск опасности для малыша:
- диаметр отверстия в уличном туалете должен быть таким, чтобы ребенок не мог в него провалиться,
- яма должна регулярно опустошаться,
- при установленном септике следите, чтобы крышка резервуара всегда была закрыта.
- Не нужно ругать ребенка за любопытство и детскую неосторожность, необходимо создать ту среду, в которой дети будут чувствовать себя комфортно и безопасно, — уверены активисты поискового отряда.