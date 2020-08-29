Поисковый отряд «Лиза Алерт»: Чаще всего пропавших детей находят утонувшими в водоемах или в выгребных ямах

Фото: https://vk.com/liza_alert_tula.

Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», за первый квартал 2020 года им со всей России поступило 2425 заявки на поиск детей, из них 64 были найдены погибшими.

- Чаще всего детей находят утонувшими в водоемах или в выгребных ямах. Уличные туалеты действительно представляют большую опасность для детей, так как оттуда невозможно выбраться, а концентрация соответствующих газов может быть опасна для жизни, — говорят волонтеры.

Взрослые не всегда могут уследить за своим ребенком, но они могут обезопасить ту территорию, где находятся дети. Рекомендации, которые позволят минимизировать риск опасности для малыша:

диаметр отверстия в уличном туалете должен быть таким, чтобы ребенок не мог в него провалиться,

яма должна регулярно опустошаться,

при установленном септике следите, чтобы крышка резервуара всегда была закрыта.

- Не нужно ругать ребенка за любопытство и детскую неосторожность, необходимо создать ту среду, в которой дети будут чувствовать себя комфортно и безопасно, — уверены активисты поискового отряда.