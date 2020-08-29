В каком районе Тулы самая жесткая вода?

На сайте «Тулагорводоканала» опубликована информация о качестве питьевой воды по районам города. Уточняется, что исследования были проведены с 17 по 23 августа.

Согласно полученным результатам, самая жесткая вода в Привокзальном районе Тулы — показатель составил 9,2 — 9,8° при норме 7,0 (10,0). В Пролетарском — 5,2 — 5,8°, в Зареченском — 5,0 — 8,8°, в Центральном — 6,3 — 9,2°, в Советском — 7,2 — 8,2°.

Самая мутная вода оказалась в Пролетарском районе — ее показатель составил 0,92 мг/дм3 (при норме 1,5 мг/дм3), в Привокзальном районе — 0,82, в Центральном — 0,75, в Зареченском — 0,69.

Бактерий в воде не обнаружено. Кроме того, по наличию железа показатели во всех районах города остались в норме.