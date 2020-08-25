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Житель Новомосковска загорелся возле своего гаража

Житель Новомосковска загорелся возле своего гаража

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Как стало известно Myslo, днем 24 августа в Новомосковскую городскую клиническую больницу госпитализировали местного 45-летнего жителя. Медики диагностировали у пострадавшего термические ожоги тела.
 
По предварительной информации, мужчина получил повреждения возле своего гаража на ул. Космонавтов. Причиной стало неосторожное обращение с горюче-смазочными материалами. Сейчас эту версию проверяют правоохранительные органы.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:13 +1
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