Музей роботов и технологий «Сфера Будущего» в Туле представил первый интерактивный аттракцион для полетов

Почувствовать себя пилотом штурмовика можно и оставаясь на земле.

В Туле в парке «Патриот» работает Музей роботов и технологий. В нем есть первый в мире интерактивный аттракцион ведения воздушных боев.

Попробовать себя в роли пилота настоящего боевого самолета-штурмовика ИЛ-2 можно и оставаясь на земле. Вы получите захватывающие эмоции от ведения боев с противниками и выполнения фигур высшего пилотажа, таких как, «бочка» или «Петля Нестерова (Мертвая петля)».

Сесть за штурвал можно в интерактивном музее роботов и технологий «Сфера будущего» в парке «Патриот-Тула».

Музей работает со среды по воскресенье с 11.00 до 20.00. А всю подробную информацию можно узнать на сайте музея.