новости
новости
Регистрация
В Новомосковске задержали ночного похитителя велосипеда
Фото: pixabay.com

В Новомосковске задержали ночного похитителя велосипеда

61-летний ранее судимый местный житель признался в содеянном.

В Новомосковске из подъезда многоквартирного дома под покровом ночи неизвестный похитил беспризорный велосипед. Злоумышленник воспользовался невнимательностью владельца транспорта, спокойно забрал его и скрылся.

Полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Предположительно, похититель украл велосипед, чтобы потом продать его.

61-летний ранее судимый местный житель признался в содеянном. Велосипед обнаружили и изъяли. В отделе МВД России по Новомосковску выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемого.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:37 +1
Другие статьи по темам
Место
НовомосковскУМВД России по Тульской области
Прочее
похищение велосипедазадержанный

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Музей роботов и технологий «Сфера Будущего» в Туле представил первый интерактивный аттракцион для полетов
Музей роботов и технологий «Сфера Будущего» в Туле представил первый интерактивный аттракцион для полетов
В Тульской области скончались еще два человека с COVID-19
В Тульской области скончались еще два человека с COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.