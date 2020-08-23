В Новомосковске задержали ночного похитителя велосипеда

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В Новомосковске из подъезда многоквартирного дома под покровом ночи неизвестный похитил беспризорный велосипед. Злоумышленник воспользовался невнимательностью владельца транспорта, спокойно забрал его и скрылся.

Полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Предположительно, похититель украл велосипед, чтобы потом продать его.

61-летний ранее судимый местный житель признался в содеянном. Велосипед обнаружили и изъяли. В отделе МВД России по Новомосковску выясняют все детали противоправной деятельности подозреваемого.