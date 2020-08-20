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В Туле рядом с многоэтажкой обнаружили холмик земли с венком и цветами

В Туле рядом с многоэтажкой обнаружили холмик земли с венком и цветами

Предполагается, что землю могли привезти из сквера памяти воинов-интернационалистов в Советском округе.

В сети появились фото, снятые во дворе дома № 15 по Красноармейскому проспекту в Туле. На снимках видно горку земли, поверх которой лежат цветы и траурный венок.
 
Первый источник предполагает, что в случившемся виноват старший по дому, который мог заказать землю для палисадника под окнами «по дешевке», и ее привезли с кладбища.
 
Второй источник утверждает, что жильцы обратились к администрации Советского округа с просьбой завезти землю для благоустройства.
 
 
«Администрация пошла навстречу жителям и привезла «землю»…из сквера воинов-интернационалистов, где сейчас идёт реконструкция. Вместе с «землёй» привезли то, что на фото… Очень хочется понять, что творится в голове у тех людей, кто это сделал», — написала автор сообщения.
 
На момент публикации новости в администрации Советского округа затруднились прокомментировать изложенное выше и пообещали дать ответ чуть позже.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:53 +11
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