В Туле рядом с многоэтажкой обнаружили холмик земли с венком и цветами

Предполагается, что землю могли привезти из сквера памяти воинов-интернационалистов в Советском округе.

В сети появились фото, снятые во дворе дома № 15 по Красноармейскому проспекту в Туле. На снимках видно горку земли, поверх которой лежат цветы и траурный венок.

Первый источник предполагает , что в случившемся виноват старший по дому, который мог заказать землю для палисадника под окнами «по дешевке», и ее привезли с кладбища.

Второй источник утверждает , что жильцы обратились к администрации Советского округа с просьбой завезти землю для благоустройства.

«Администрация пошла навстречу жителям и привезла «землю»…из сквера воинов-интернационалистов, где сейчас идёт реконструкция. Вместе с «землёй» привезли то, что на фото… Очень хочется понять, что творится в голове у тех людей, кто это сделал», — написала автор сообщения.

На момент публикации новости в администрации Советского округа затруднились прокомментировать изложенное выше и пообещали дать ответ чуть позже.