В Тульской области минивэн сбил шедшего по обочине мопедиста

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Вечером 18 августа в Заокском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На автодороге Малахово – Заокский – музей «Поленово» водитель минивэна сбил 61-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части и вел рядом с собой мопед Tornado.

По предварительной информации, пешеход шел вне населенного пункта, по обочине дороги, в темное время суток и находился на неосвещенном участке дороги без светоотражающих элементов.

От полученных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.