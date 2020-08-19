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В Тульской области минивэн сбил шедшего по обочине мопедиста
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Тульской области минивэн сбил шедшего по обочине мопедиста

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Вечером 18 августа в Заокском районе произошло ДТП со смертельным исходом. На автодороге Малахово – Заокский – музей «Поленово» водитель минивэна сбил 61-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части и вел рядом с собой мопед Tornado.
 
По предварительной информации, пешеход шел вне населенного пункта, по обочине дороги, в темное время суток и находился на неосвещенном участке дороги без светоотражающих элементов.
 
От полученных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:00 0
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