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Часовой токарный станок, электрофон «Октава»: Тульский музей собирает исторические артефакты для временной экспозиции

Часовой токарный станок, электрофон «Октава»: Тульский музей собирает исторические артефакты для временной экспозиции

Туляки смогут участвовать в монтаже наравне с профессионалами арт индустрии. А после выставки все экспонаты вернут владельцам.

Может быть, у вашего дедушки в мастерской стоит настоящий часовой токарный станок, а у бабушки сохранился электрофон «Октава» или микрофон, произведенный в Туле в 70-х годах прошлого века? Такие реликвии сейчас ищет Тульский музей станка, чтобы создать передвижную выставку для горожан и гостей Тулы, сообщает портал «Открытые НКО».
 

— Напишите нам! Возможно, вам особенно повезло и в вашей школе знают, что ТВ-2 — не телеканал, а станок, который есть в кабинете труда. Это к нам! Открытки, письма, записки могут рассказать о том, как ваши родители познакомились во время обеда в заводской столовой или назначали свидания у проходной. Все это может стать основой экспозиции, — рассказала порталу «Открытые НКО» куратор выставки Александра Кременец.

Выставка «DAST IST INDUSTRISH /Даст ист индастриш» будет организована в рамках проекта «Тула сурового стиля», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Промышленная история — это не только хронология развития заводов, но и личный вклад каждого человека. Судьбы целых семей, взрослений, удач и провалов тесно связаны с историей индустриального города. Тулякам предлагают провести свое исследование — собрать дома различные исторические артефакты: фотографии, письма, трудовые награды членов семьи и передать их для временной экспозиции музея.

— Сегодня грубые машины уступают место высоким технологиям, но все равно остаются с нами. Это прослеживается в музейной медиатеке, в неожиданных вариантах использования отработавших установленный срок станков, которые становятся арт-объектами. Если взглянуть шире, то вокруг много примеров наделения новыми функциями старых промышленных вещей, например, дачные домики собирают из морских контейнеров, столики в кафе — из подставок для швейного оборудования. Общественные пространства, в основе которых лежат объекты с историей, редко разрушаются вандалами, потому что пользуются любовью и защитой местного сообщества, — говорит директор Музея станка Евгения Бабакаева.

Заявки на участие в проекте принимаются здесь до 10 сентября. Если у вас есть желание научиться создавать выставки современного искусства, но нет подходящих экспонатов — тоже заполняйте заявку.

Выставка пройдет с 24 по 30 сентября. Все экспонаты вернут владельцам. Туляки смогут участвовать в монтаже наравне с профессионалами арт индустрии.

 

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