В тульском Заречье открылся автокинотеатр: фоторепортаж

Показ первых двух фильмов уже состоялся – туляки увидели «Ловушку разума», «Морских партизан» и «Поезд в Пусан».

На парковке бывшего ТЦ «Лакмин» (ул. Галкина, д. 1-Д), напротив автостанции «Заречье» вечером 15 августа состоялось открытие автокинотеатра.

Он рассчитан на 45 парковочных мест, билет приобретается на машину, вне зависимости от количества пассажиров в ней. Стоимость билета – 500 рублей. За один вечер будут показывать три разных фильма – в 20.00, 22.00 и 0.00.