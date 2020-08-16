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В тульском Заречье открылся автокинотеатр: фоторепортаж

В тульском Заречье открылся автокинотеатр: фоторепортаж

Показ первых двух фильмов уже состоялся – туляки увидели «Ловушку разума», «Морских партизан» и «Поезд в Пусан».

На парковке бывшего ТЦ «Лакмин» (ул. Галкина, д. 1-Д), напротив автостанции «Заречье» вечером 15 августа состоялось открытие автокинотеатра.

Он рассчитан на 45 парковочных мест, билет приобретается на машину, вне зависимости от количества пассажиров в ней. Стоимость билета – 500 рублей. За один вечер будут показывать три разных фильма – в 20.00, 22.00 и 0.00.

Смотрите репортаж с открытия от нашего фотографа Дмитрия Дзюбина. Найти расписание киносеансов и купить билет можно тут.

Галерея
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 1
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 2
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 3
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 4
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 5
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 6
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 7
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 8
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 9
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 10
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 11
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 12
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 13
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 14
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 15
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 16
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 17
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 18
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 19
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 20
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 21
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 22
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 23
Открытие автокинотеатра в Туле, Фото: 24
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:12 +1
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