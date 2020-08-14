В Щекино пенсионерка жестоко избила назойливого гостя

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В Щекино Тульской области суд вынес приговор местной 62-летней жительнице. Пенсионерку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, преступление было совершено днем 25 марта. В тот день женщина пыталась выпроводить из своей квартиры знакомого, который не желал уходить.

«В ходе ссоры женщина нанесла гостю множественные удары руками в область головы и ногами в область живота. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя пять дней в больнице», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд приговорил пенсионерку к семи годам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.