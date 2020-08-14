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В Щекино пенсионерка жестоко избила назойливого гостя
Фото: hb.bizmrg.com.

В Щекино пенсионерка жестоко избила назойливого гостя

Пострадавший скончался на пятые сутки.

В Щекино Тульской области суд вынес приговор местной 62-летней жительнице. Пенсионерку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
 
По версии следствия, преступление было совершено днем 25 марта. В тот день женщина пыталась выпроводить из своей квартиры знакомого, который не желал уходить.
 
«В ходе ссоры женщина нанесла гостю множественные удары руками в область головы и ногами в область живота. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя пять дней в больнице», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Суд приговорил пенсионерку к семи годам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:27 +2
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