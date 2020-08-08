Тула отметила соревнованиями День физкультурника. Большой фоторепортаж

8 августа на центральном стадионе «Арсенал» состоялся спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и Всероссийскому олимпийскому дню.

В рамках праздника прошел целый ряд соревнований — по беговелам, настольному теннису, шахматам и шашкам, самбо, греко-римской борьбе, фехтованию, мини-футболу, скандинавской ходьбе и многим другим дисциплинам.

Начинающие спортсмены могли принять участие в мастер-классах от именитых профессионалов. Также состоялась церемония награждения тульских тренеров и спортсменов.

«Сегодняшний праздник объединил многих людей всех возрастов. Это лишнее подтверждение тому, что Тульская область — спортивный регион», — отметил заместитель председателя комитета Тульской области по спорту Александр Россихин.

Мероприятие проходило в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».