До 110 желаний в час: когда смотреть самый красивый звездопад августа?

Успеть загадать желание, пока не упала звезда, и тогда оно обязательно исполнится. Мы не знаем, так это или нет. Но почему бы не попытать счастья?

Пик звездопада в 2020 году придется на ночь 13 августа примерно на 3 часа.

– По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе. Близкая к новолунию Луна не помешает наблюдению звездопада в ночь максимума. Благоприятные условия видимости потока в 2020 году сложатся спустя три-четыре дня после ночи пика (с 16-23 августа), - сообщили в Московском планетарии.

Кстати, в прошлом году звездопад можно было наблюдать с 23 июля по 25 августа, а самый пик пришелся на те же даты, что и в этом году – ночь с 12 на 13 августа. Вот как это было:

А вы поедете в этом году наблюдать звездопад и загадывать желания?