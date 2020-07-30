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До 110 желаний в час: когда смотреть самый красивый звездопад августа?

До 110 желаний в час: когда смотреть самый красивый звездопад августа?

Успеть загадать желание, пока не упала звезда, и тогда оно обязательно исполнится. Мы не знаем, так это или нет. Но почему бы не попытать счастья?

Пик звездопада в 2020 году придется на ночь 13 августа примерно на 3 часа.

– По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе. Близкая к новолунию Луна не помешает наблюдению звездопада в ночь максимума. Благоприятные условия видимости потока в 2020 году сложатся спустя три-четыре дня после ночи пика (с 16-23 августа), - сообщили в Московском планетарии.

Кстати, в прошлом году звездопад можно было наблюдать с 23 июля по 25 августа, а самый пик пришелся на те же даты, что и в этом году – ночь с 12 на 13 августа. Вот как это было:

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А вы поедете в этом году наблюдать звездопад и загадывать желания?

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:25 +9
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