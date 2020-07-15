Туляк отсудил у турфирмы 250 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку в Турцию

Житель оружейной столицы купил в турфирме путевку в Турцию. Отдых был запланирован на май текущего года, но из-за коронавирусных ограничений поездка не состоялась.

Туроператор не отказывался вернуть деньги, однако сроки возврата озвучены не были. Каких-либо гарантий клиент тоже не получил и обратился с жалобой в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства подали в суд иск с требованием взыскать с турагента стоимость путевки, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Суд поддержал позицию Роспотребнадзора. Турфирма должна выплатить туляку более 250 тысяч рублей.