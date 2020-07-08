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В Новомосковске в ДТП с грузовиком погиб 19-летний парень
Фото: vk.com/chpnmsk.

В Новомосковске в ДТП с грузовиком погиб 19-летний парень

Пострадавший скончался в реанимации.

Утром 8 июля на Комсомольском шоссе в Новомосковске произошло ДТП со смертельным исходом. По информации на данный момент, 19-летний водитель Toyota Corolla совершил столкновение с грузовиком Volvo с полуприцепом.
 
«В результате ДТП от полученных травм молодой человек скончался в реанимации», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 

Причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:23 +2
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