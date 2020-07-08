Фото: vk.com/chpnmsk.
В Новомосковске в ДТП с грузовиком погиб 19-летний парень
Пострадавший скончался в реанимации.
Утром 8 июля на Комсомольском шоссе в Новомосковске произошло ДТП со смертельным исходом. По информации на данный момент, 19-летний водитель Toyota Corolla совершил столкновение с грузовиком Volvo с полуприцепом.
«В результате ДТП от полученных травм молодой человек скончался в реанимации», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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