В Новомосковске в ДТП с грузовиком погиб 19-летний парень

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Утром 8 июля на Комсомольском шоссе в Новомосковске произошло ДТП со смертельным исходом. По информации на данный момент, 19-летний водитель Toyota Corolla совершил столкновение с грузовиком Volvo с полуприцепом.

«В результате ДТП от полученных травм молодой человек скончался в реанимации», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.