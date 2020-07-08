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В Заокском районе микроавтобус сбил пешехода

В Заокском районе микроавтобус сбил пешехода

Пострадавший госпитализирован в местную больницу.

Вечером 7 июля неподалеку от деревни Панькино (1-й километр автоподъезда к населенному пункту Сосновый) микроавтобус ГАЗель сбил пешехода.
 
«Водитель 1954 года рождения, не осуществляя предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров, совершил наезд на мужчину 1991 года рождения», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
По предварительной информации, пешеход двигался по проезжей части дороги в попутном направлении с автомобилем, в темное время суток, без световозвращающих элементов на одежде.
 
В результате ДТП пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:45 +2
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