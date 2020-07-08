В Заокском районе микроавтобус сбил пешехода
Пострадавший госпитализирован в местную больницу.
Вечером 7 июля неподалеку от деревни Панькино (1-й километр автоподъезда к населенному пункту Сосновый) микроавтобус ГАЗель сбил пешехода.
«Водитель 1954 года рождения, не осуществляя предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров, совершил наезд на мужчину 1991 года рождения», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, пешеход двигался по проезжей части дороги в попутном направлении с автомобилем, в темное время суток, без световозвращающих элементов на одежде.
В результате ДТП пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован.
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