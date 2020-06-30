В Тульской области началась расчистка русел Оки и Упы

На водном объекте работает специальная техника — вотермастер, которая удаляет со дна отложения ила. Технология современная и наиболее экологически безопасная: ил закачивается по пульпопроводу в геотубы, обезвоживается и вывозится на утилизацию, удаляется также сорная растительность.

Расчистка ведется от автостанции в Белеве до Спасо-Преображенского Белевского мужского монастыря, объем выемки ила составит 32 тысячи кубометров.

Самые главные цели работ — сохранение уникального водного объекта, восстановление экосистемы, способности к самоочищению, водопропускной способности реки, развитие рекреационного туризма в городе.

Юрий Панфилов:

Юрий Панфилов Это самые масштабные работы по очистке русел рек, проводимые в нашем регионе за последние годы. Мы стремимся не только улучшить экологическое состояние водных объектов, но и создать более комфортные условия для отдыха на воде наших жителей, а также для развития туризма. «Сохранение уникальных водных объектов» — один из федеральных проектов нацпроекта «Экология». Министерством природных ресурсов экологии Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина ведется постоянная работа по сохранению водных объектов. Сегодня мы находимся на реке Оке в городе Белеве, здесь начались работы по расчистке русла реки. По итогу будет расчищено 2,5 км водного пути. Работы были включены в национальный проект «Экология» и ведутся за счет средств федерального бюджета. Работы будут проведены в 2020—2021 годах, стоимость работ составляет более 30 миллионов рублей.

Руководитель ТРОО «Экологическая защита», член Общественной палаты ТО Вадим Баранов: Вадим Баранов - Ока — одна из самых крупных рек Тульской области. Начало таких масштабных работ по ее очистке — знаковое событие для всех нас. Так же будет чиститься река Упа. Применяемый способ очистки реки является самым экологически чистым и безопасным. Это не тот варварский способ, когда со дна всё выгребают экскаватором. Такая очистка реки Оки происходит в регионе впервые.

Директор организации ООО «Перспектива» Даниил Слободенко:

Денис Слободенко - Работы на реке продолжатся два года. Мы будем работать до глубокой осени и потом возобновим работы после паводка, прохождения нереста. Согласно реализуемому проекту предусмотрен выпуск рыбы в Оку. Это будет большое количество малька сазана по 20 граммов, всего примерно 2 тонны 300 кг. По требованию органов Росрыбнадзора рыба будет запущена осенью в Курской области в водохранилище Железногорск, выше по течению реки.

По словам Юрия Панфилова, также в этом году будет проведена расчистка реки Упы в Одоеве.

- Сейчас мы запускаем проектирование расчистки Щекинского водохранилища, работы запланированы на 2021−2022 гг. В прошлом году завершены работы по расчистке водных объектов Большого и Нового пруда в Богородицке, пруда в Рогожинском парке Тулы, — отметил министр.