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Тульские предприятия получили беспроцентные кредиты на полмиллиарда рублей
Фото: gubdaily.ru.

Тульские предприятия получили беспроцентные кредиты на полмиллиарда рублей

Банками одобрено 329 заявок. Около 1000 предприятий смогли реструктурировать свои займы.

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса предприятия могут получить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на сотрудника. Нулевая ставка действует в первые полгода пользования заемными средствами.

Претендовать на поддержку могут только те, кто полностью соблюдал трудовое законодательств и платил сотрудникам «белую» зарплату.

Как сообщили в тульском отделении Банка России, по состоянию на 11 июня банки получили 559 обращений на предоставление беспроцентных кредитов. Одобрено 329 заявок на сумму 584,3 млн рублей. 118 малых предприятий и 71 индивидуальный предприниматель получили ссуды на 200,4 млн рублей.

Представители 1181 предприятий обратились за реструктуризацией кредитов. Положительные решения приняты по 72,7% заявок.

С 1 июня банки начали выдавать предприятиям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии коронавируса, кредиты под 2% годовых. При сохранении не менее 90% штата сотрудников государство погасит 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит не менее 80% сотрудников – спишут половину долга и процентов по нему.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:21 −2
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Место
Тульская область

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