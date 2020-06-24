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Погода в Туле 25 июня: гроза, небольшой дождь и жара

Погода в Туле 25 июня: гроза, небольшой дождь и жара

При грозе ветер усилится до 17 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня в регионе ожидается переменная облачность.

Днем местами пройдет кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России, до 4 мм за сутки), в отдельных районах возможна гроза.

Ветер северной четверти 7-12 м/с, при грозе порывы могут достигнуть 12-17 м/с.

Температура воздуха по области днем — от +22 до +27ºС. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 07:00 +6
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