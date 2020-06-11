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«Пятёрочка» и «ТЁМА» помогут детям-сиротам найти семьи

«Пятёрочка» и «ТЁМА» помогут детям-сиротам найти семьи

Торговая сеть «Пятёрочка» и бренд «ТЁМА» запускают акцию «Поможем детям-сиротам вместе!».

В рамках этой акции часть средств от продажи ограниченной серии продуктов будет перечислена в благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

В течение двух месяцев (до 15 августа) при покупке биолактов и творожков «ТЁМА» ограниченной серии 10 рублей с каждой проданной единицы продукции перечисляются в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Акция проходит в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Калуге Смоленске, Великом Новгороде, Пскове, Мурманске, Твери и Петрозаводске, а также в онлайн-супермаркете perekrestok.ru.

В рамках акции будет поддержан проект «Территория без сирот». Он нацелен на распространение информации о детях-сиротах и методическое взаимодействие с муниципальным органам опеки и попечительства.

Волонтёры создадут и разместят сотни фотоанкет детей, чтобы помочь им найти семью.

Кроме того, детям также будет предоставлен уход нянь-сиделок во время длительной госпитализации, организованы каникулы в реабилитационном центре.

- Помощь и забота о тех, кто в этом нуждается, — одно из важнейших направлений для нас. Мы поддерживаем этот проект, чтобы как можно больше детей могли обрести свою любящую семью, дом, теплоту и заботу, - комментирует директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Подробнее об акции – на сайте.

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