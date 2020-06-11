В администрации Тулы новый замглавы по соцполитике

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Инесса Фельдман ранее была заведующей кафедрой в ТулГУ.

Заместителем главы администрации по социальной политике назначена Инесса Леонидовна Фельдман. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

11 июня Инессу Леонидовну представили коллективу.

Отметим, что с января 2015 года эту должность занимала Надежда Токовая.

Инесса Леонидовна Фельдман родилась 26 мая 1975 года в Туле. Образование высшее, кандидат психологических наук. В 1996 году окончила Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.

Занимала должность заведующей кафедрой в Тульском государственном университете.