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В администрации Тулы новый замглавы по соцполитике
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В администрации Тулы новый замглавы по соцполитике

Инесса Фельдман ранее была заведующей кафедрой в ТулГУ.

Заместителем главы администрации по социальной политике назначена  Инесса Леонидовна Фельдман. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

11 июня Инессу Леонидовну представили коллективу.

Отметим, что с января 2015 года эту должность занимала Надежда Токовая.

 

Инесса Леонидовна Фельдман родилась 26 мая 1975 года в Туле. Образование высшее, кандидат психологических наук. В 1996 году окончила Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.

Занимала должность заведующей кафедрой в Тульском государственном университете.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:22 +2
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