На каких улицах Тулы не будет света 11 июня
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.
Изменить свои планы в четверг, с 10 до 17 часов придётся жителям следующих домов:
- ул. Максимовского, 15,
- ул. Станиславского, 8, 10, 62-70 (чётн.),
- ул. Лазо, 14,
- ул. С. Щедрина, 14,
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а,
- ул. Газовая, 30, 32, 34,
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48,
- пр-д Верещагина, 1-7,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- ул. Академика Павлова, 105-111 (нечётн.),
- ул. Котовского, 22-38 (чётн.), 23-35 (нечётн.),
- пос. Октябрьский: 8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.), 54-а,
- 9-й пр-д, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.), 58-а,
- 10-й пр-д, 76, 91,
- 11-й пр-д, 88,
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
- 3-й Баташевский пр-д,
- 4-й Баташевский пр-д,
- 29-й пр-д, 18-52 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- 25-й пр-д, 2-в,
- 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
- 27-й пр-д, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
- Мясново: ул. Поперечная, 16-а.
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