В Тульской области дольщики разместили на эскроу-счетах более 500 млн рублей

На начало мая в Тульской области участники долевого строительства открыли 185 эскроу-счетов на общую сумму свыше 500 млн рублей. Строительные компании ведут в регионе 9 проектов, на которые банками выдано почти 2 млрд рублей кредитов.

Как отметили в тульском отделении Банка России, 22 эскроу-счета из 185 являются «раскрытыми», то есть дольщики, открывшие эти счета, уже получили ключи от квартир, а застройщики – деньги.

С 1 июля 2019 года купить недвижимость в новостройке дольщики могут только через эскроу-счета. Это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом: деньги хранятся на счете в банке до того момента, когда продавец выполнит свои обязательства перед покупателем.

В период строительства компании используют заемные средства, выданные банками. Всего в ЦФО открыто 32773 таких счетов более чем на 184 млрд рублей.