С 8 по 11 июня в Туле запланированы отключения электричества: список адресов

Фото из архива.

Публикуем график проведения плановых ремонтных работ в Туле на объектах электроснабжения.

Электросетевые компаниями для выполнения ремонтных работ на объектах энергетики запланировали отключения электроэнергии потребителей Тулы. Об этом сообщает городская администрацияю

Будут затронуты следующие улицы и дома.

8 июня

с 10.00 до 12.00

улица Оборонная, дома 63, 96, 57, 100, 80, 98;

улица П. Алексеева, дома 7−49 (нечетн.), 12−62 (четн);

улица Буденного, 45−59 (нечетн.), 72, 58−68 (четн.), 57-а, 55-а, 64-а;

улица М. Смирнова, дома 41−99 (нечетн.), 42−88 (четн.), 70-а, 93, 93-а;

переулок М. Смирнова, дома 1−21;

улица Староникитская, дома 87;

улица Галкина, дома 7, 3-б;

улица Луначарского, дом 1;

улица Октябрьская, дом 3-а.

с 10.00 до 15.00

улица М. Расковой, дома 1−21 (нечётн.), 24−44 (чётн.);

3-й проезд Гастелло, дома 1−19 (нечётн.), 2−16 (чётн.);

улица Яблочкова, дома 23−37 (нечётн.);

улица Фучика, дома 3−31 (нечётн.), 4−18 (чётн.);

1-й проезд Гастелло, дома 3−17 (нечётн.), 4, 4-а;

2-й проезд Гастелло, дома 12−24 (чётн.), 13;

улица Гастелло, дома 2−6 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а;

улица Глухополянская, дом 19-б.

с 10.00 до 16.00

улица Дзержинского, дома 16, 16-а, 18, 21, 23;

улица Болотникова, дома 1, 5, 7;

улица Советская, дома 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 110, 120, 122, 124;

улица Спортивная, дома 2-а, 2−36 (чётн.), 1−31 (нечётн.);

улица Рудная, дома 1−13 (нечётн.), 2−16 (чётн.);

улица Ковпака, дома 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

улица Сортировочная, дома 1−10, 10-а, 7-а;

улица Кутузова, дом 150;

улица Разливочная, дома 1−13;

улица Бункерная, дом 7;

Епифанское ш., дом 2;

улица Копровая, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

с 10.00 до 17.00

улица Марата, дома 151, 71, 79, 73, 81-а;

Торховский проезд, дома 9, 8;

улица М. Горького, дом 12;

улица Марата, дом 24;

торговый киоск ООО «Тулаторг» — улица Марата, ост. Плеханова;

кафе Афанасий, м-н № 139, торговый павильон — микрорынок Плехановский;

улица Дзержинского, дома 16, 16-а, 18, 21, 23;

улица Болотникова, дома 1, 5, 7;

улица Советская, дома 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 120, 122, 124;

улица Спортивная, дома 2-а, 2−36 (чётн.), 1−31 (нечётн.);

улица Пионерская, дом 1-а;

6-й проезд, дома 19−30;

8-й проезд, дома 27;

9-й проезд, дома 20−32 (чётн.), 23−39 (нечётн.);

10-й проезд, дома 22−39;

п. Лихвинка: 1-й Лихвинский проезд, дома 8-а, 14-а, 8−48 (чётн.), 3−33 (нечётн.);

Мясново: улица В. Выселковая, дома 28−66 (чётн.), 28-а, 25−67 (нечётн.);

улица Чмутова, дома 58−78, 7, 9, 11, 13, 15, 58-а, 82, 84, 88;

улица Н. Выселковая, дома 2−42 (чётн.), 2-а, 2-б, 1−43 (нечётн.);

4-й Клинской проезд, дома 1−12, 8-а;

улица В. Краснослободская, дом 2;

Мясново: улица Чмутова, дома 20−54 (чётн.), 5, 3, 3-а;

улица В. Краснослободская, дома 1, 3, 4;

2-й Клинской проезд, дома 2, 3, 4;

улица В. Выселковая, дома 21-а, 23, 26;

улица Арсенальная, дома 32−48 (чётн.);

улица Заварная, дома 54−82 (чётн.), 47−69 (нечётн.);

улица Литейная, дома 33, 37, 41, 13−21 (нечётн.), 21-а, 21-б;

переулок Зубовский, дома 40−74 (чётн.), 29−63 (нечётн.);

улица Штыковая, дома 53−71 (нечётн.), 52−88 (чётн.).

с 13.00 до 17.00

улица Циолковского, дома 11, 5 к. 1, 5 к. 2;

улица Обручева, дома 1/6, 3 к. 2, 2-а, 2, 5;

улица Н. Руднева, дом 12.

9 июня

с 10.00 до 17.00

улица Штыковая, дома 41, 43, 45, 47, 49-а;

улица Комсомольская, дом 20;

улица Путейская, дома 7, 11, 4-а, 1;

пр-т Ленина, дома 42, 40;

улица Гоголевская, дома 58, 60, 62;

Пушкинский проезд, дома 4-б;

улица Ф. Энгельса, дома 73, 77-а;

улица Жуковского, дом 58;

Мясново: улица Чмутова, дома 113, 115, 117;

8-й проезд, дом 2;

9-й проезд, дом 1;

18-й проезд, дома 32−38;

4-й Полюсный проезд, дома 1−21 (нечётн.), 2−28 (чётн.);

п. Горелки: улица Горельская, дома 96−120 (чётн.), 35−49 (нечётн.);

улица Энтузиастов, дома 54−70 (чётн.), 45−59 (нечётн.);

улица Глухополянская, дома 52−64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 58-в, 63-а;

улица Лобачевского, дома 2−26;

переулок Городской, 1−13 (нечётн.), 2−40 (чётн.);

улица Ак. Павлова, дома 55, 57;

улица Пархоменко, дома 47, 48;

улица Мезенцева, дома 25;

улица Приупская, дома 28, 29, 30;

улица М. Мазая, дом 11;

п. Октябрьский: улица Щедрина, дома 6−40 (чётн.), 33-а, 1−39 (нечётн.);

улица Чекалина, дома 4−18 (чётн.), 89, 90, 91;

2-й проезд, дома 3−11 (нечётн.), 4, 6, 30;

3-й проезд, дома 3, 5, 27, 4−12 (чётн.);

1-й проезд, дома 2, 3, 5, 6, 7;

п. Горняк: 1-й проезд, дома 9/1, 1−10;

2-й проезд, дома 1, 1-а, 2−10 (чётн.);

улица 2-я Садовая, дома 27-а, 33, 7−29 (нечётн.).

Кроме того, с 12.00 до 17.00 будут проводиться работы по ремонту оборудования на ПС 110 кВ Криволучье. Отключаемые потребители — д. Морозовка, д. Пещерово, д. Георгиевское, д. Частое, д. Крутое, д. Высокое, д. Новоселки, д. Демидовка, д. Оленино, д. Перевал, д. Сежки, д. Бежка, д. Балабаевка, д. Частинские Выселки, с.п. Шатское, Бежковское с.п., Бежковское с.п., г. Тула (улица Дачная).

Также будут проводиться работы по ремонту оборудования на ПС № 52 Медвенка. Отключаемые потребители — г. Тула, п. Горелки (11-й Горельский проезд, 18-й Горельский, 4-й Чистый проезд, 17-й Горельский проезд).

10 июня

с 10.00 до 16.00

улица Немцова, дом 27; улица Р. Зорге, дом 24-б;

с 10.00 до 17.00

улица Путейская, дома 3, 9, 5;

улица М. Горького, дома 12-а;

улица Марата, дома 180, 120, 176, 178, 174;

проезд Марата, дома 2, 4;

улица Кирова, дома 159, 161-а, 153, 155, 157, 161, 149-а, 151-а, 153-а;

улица Кутузова, дом 4;

улица Баженова, дом 2;

улица Скуратовская, дома 18−78 (чётн.), 39−87 (нечётн.), 44-а, 44-б, 40-а;

улица Смидович, дома 20-б, 20-а;

улица Оружейная, дома 27-а, 29, 29-а, 31, 31-а, 33, 50;

улица Пролетарская, дома 1-б, 12-а;

Мясново: п. Лихвинка: улица Лихвинская, дома 4−34 (чётн.);

5-й Лихвинский проезд, дома 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1−14;

9-й Лихвинский проезд, дома 16-д, 20-а, 18−28 (чётн.), 28-а;

1-й Лихвинский проезд, дома 30-а, 8−48 (чётн.), 3−33 (нечётн.);

Новорабочий проезд, дома 13−26, 40−50;

2-й Лихвинский проезд, дома 21−33 (нечётн.), 22-а;

3-й Лихвинский проезд, дома 17−41, 41-а (нечётн.), 18, 22−42 (чётн.);

4-й Лихвинский проезд, дома 2−7;

улица Самарская, дома 14, 3-а, 8, 10, 18, 22;

улица Невская, дома 10, 19, 11;

улица Михалковская, дома 1-а, 2-е, 7;

улица Сафонова, дома 1−9, 15−23 (нечётн.), 10−60 (чётн.), 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а;

улица Вятская, дома 2, 4;

улица Тверская, дома 2, 5, 6, 13;

улица Ярославского, дома 2-а, 7, 15, 4−28 (чётн.), 15−39 (нечётн.);

улица Колхозная, дома 4-а, 4−14, 14-б, 20;

улица Казанская, дом 2;

8-й проезд, дома 76−98 (чётн.), 67−89 (нечётн.);

10-й проезд, дома 102, 104, 117, 119, 121, 123;

12-й проезд, дома 61;

19-й проезд, дома 4−14 (чётн.), 20, 3−19 (нечётн.), 23;

20-й проезд, дома 2−32 (чётн.), 3−23 (нечётн.);

21-й проезд, дома 1−27; 22-й пр-зд, 28;

25-й проезд, дома 14−28 (чётн.), 17−49 (нечётн.);

31-й проезд, дома 2−48 (чётн.);

улица Кап. Громова, дома 19, 21, 25;

п. Горняк: 1-й проезд, дома 14−24 (чётн.), 15−27 (нечётн.);

2-й проезд, дома 16, 18, 20, 15, 7, 9; 4-й пр-зд, 5−23 (нечётн.), 6, 8, 18−26 (чётн.);

5-й проезд, дома 6−26 (чётн.), 3−21 (нечётн.);

улица 2-я Садовая, дома 2−28 (чётн.);

улица Садовая, дома 30, 34;

3-й проезд, дома 2, 3, 4, 9, 10;

улица Короткая, дома 1-а, 1−7;

улица Крупской, дома 1−25 (нечётн.), 2−14 (чётн.), 14-а;

улица Кольцова, дома 3−31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2−24 (чётн.);

улица Маяковского, дома 2-а, 2-б, 3-а, 2−28 (чётн.), 3−27 (нечётн.);

улица Р. Зорге, дома 1−9 (нечётн.), 2−14 (чётн.), 1-г;

улица Кольцова, дома 2-е, 19;

улица Н. Крупской, дома 3−25 (нечётн.), 4−14 (чётн.), 14-а;

улица Мезенцева, дома 29−45 (нечётн.);

переулок Южный, дома 1−12;

улица Ак. Павлова, дома 1−19 (нечётн.), 2−14 (чётн.);

улица Шухова, дома 22-в;

улица Р. Зорге, дома 13, 25, 19, 15 к. 2, 19-б;

улица Немцова, дома 21, 19, 15, 17;

улица Кутузова, дом 24;

п. Северный: улица Центральная, дома 2−40;

улица Лазо, дом 1;

д. Зимаровка.

Кроме того, с 12.00 до 17.00 в с. Высокое, д. Зимаровка, д. Варваровка, д. М. Еловая, д. Б. Еловая будут проводиться работы по замене опор.

11 июня

с 10.00 до 17.00

8-й проезд, дома 54−74 (чётн.), 45−61 (нечётн.), 54-а;

9-й проезд, дома 58−66 (чётн.), 67−75 (нечётн.), 58-а;

10-й проезд, дома 76, 91;

11-й проезд, дома 88;

улица Кап. Громова, дома 7−17 (нечётн.), 10−34 (чётн.);

улица Щепкина, дома 1−21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а;

улица Газовая, дома 30, 32, 34;

улица Ермоловой, дома 1−13 (нечётн.), 2−20 (чётн.);

улица Верещагина, дома 1−21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2−22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г;

улица Коксовая, дома 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48;

проезд Верещагина, дома 1−7;

Епифанское ш., дома 27−35 (нечётн.);

улица Ак. Павлова, дома 105−111 (нечётн.);

улица Котовского, дома 24−38 (чётн.), 23−35 (нечётн.);

улица Станиславского, дома 62−70 (чётн.);

улица Лазо, дом 14;

улица Котовского, дом 22;

улица С. Щедрина, дом 14

п. Октябрьский: улица Щедрина, дома 33-а, 1−39 (нечётн.);

2-й проезд, дома 19−29 (нечётн.), 16−26 (чётн.);

3-й проезд, дома 24−34 (чётн.), 27, 29;

1-й проезд, дома 8−18 (чётн.), 11−21 (нечётн.);

улица Гагарина, дома 1−9 (нечётн.), 9-а, 2−12 (чётн.);

улица Овражная, дома 2−20 (чётн.), 1−23 (нечётн.);

4-й проезд, дома 32−42 (чётн.);

с 10.00 до 12.00

улица Максимовского, дом 15;

с 11.00 до 17.00