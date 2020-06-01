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Во всех районах Тульской области ввели «масочный» режим
Фото из архива Myslo.

Во всех районах Тульской области ввели «масочный» режим

Разъясняем, где нужно носить маски, чтобы не получить штраф.

Согласно новому указу губернатора Тульской области, с 1 июня на всей территории региона вводится обязательный «масочный» режим. Это требование не касается нахождения на улице.

В документе уточняется, что маски необходимо носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах (платформах).

Кроме того, маски нужно использовать «надлежащим образом» — путем крепления средства индивидуальной защиты на переносице, закрывая все органы дыхания. Перчатки – мера рекомендательная. 

Подробнее с указом можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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