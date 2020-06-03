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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 3 июня

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 3 июня

В лидерах по количеству заболевших – Тула, Новомосковск, Щекино, Узловая, Алексин.

За сутки в Тульской области зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. 

На данный момент в регионе 4183 случая заражения. Выздоровели 2037 человек, умерли 42.

В лидерах по количеству заболевших – Тула, Новомосковск, Щекино, Узловая, Алексин.

Детализация по населенным пунктам:

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:12 +1
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