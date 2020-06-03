Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 3 июня
В лидерах по количеству заболевших – Тула, Новомосковск, Щекино, Узловая, Алексин.
За сутки в Тульской области зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский.
На данный момент в регионе 4183 случая заражения. Выздоровели 2037 человек, умерли 42.
В лидерах по количеству заболевших – Тула, Новомосковск, Щекино, Узловая, Алексин.
Детализация по населенным пунктам:
Другие статьи по темам
Место