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Погода в Туле 3 июня: проливные дожди с грозами, до +20 градусов
Фото: yandex.ru.

Погода в Туле 3 июня: проливные дожди с грозами, до +20 градусов

Синоптики обещают облачность, порывистый ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачная погода. Сильный дождь (до 33 мм за сутки), в отдельных районах грозы.

Ветер восточной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +5
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