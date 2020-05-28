Измы, нейрогастрономия, дневник пса и прогулки по Вене: июньская онлайн-программа «Октавы»

5 июня физиолог и один из организаторов лектория «Научная библиотека»

Антон Захаров расскажет о нейрогастрономии. На следующий день, 6 июня,

театральная компания «Барабан» устроит увлекательное театрализованное

онлайн-чтение книги «Дневник фокса Микки».

7 июня преподаватель программы «Дизайн диджитал-продукта» в Британской высшей школе дизайна Антон Вдовиченко поговорит о профессии UX-дизайнера. 10 июня хорошо знакомая онлайн-гостям «Октавы» искусствовед Татьяна Быковская раскроет суть двух арт-направлений, зародившихся в начале XX века, — импрессионизма и сюрреализма. А 11 июня онлайн-гости отправятся в виртуальный тур по легендарной столице Австрии Вене.

Онлайн-лекция «Нейрогастрономия, или Как мозг думает о еде»

Когда: 5 июня, пятница, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где на самом деле возникает вкус, во рту или в мозге? Как проверить, насколько хорошо человек чувствует вкус? Что в восприятии пищи важнее — вкус или запах? На эти и другие подобные вопросы 5 июня ответит физиолог и один из организаторов лектория «Научная библиотека» Антон Захаров. Антон прочитает онлайн-лекцию «Нейрогастрономия, или Как мозг думает о еде», на ней лектор расскажет про невероятный феномен фастфуда и про то, что именно вызывает вяжущее чувство во рту и как правильно «поджигать» язык. Нейрогастрономия — это новая область прикладной нейронауки, изучающая влияние сенсорных раздражителей на вкусовые ощущения. Она основана на осознании того, что всё, что люди пьют или едят, проходит через все органы чувств. Нейрогастрономия позволяет изменить не только вкус, но и «оздоровить» пищу.

Театрализованное чтение детских книг из библиотеки. Саша Черный «Дневник фокса Микки» Когда: 6 июня, суббота, 17.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке. 6 июня театральная компания «Барабан» прочитает юным онлайн-гостям «Октавы» несколько глав из забавного, доброго и ироничного «Дневника фокса Микки». Этот чудесный дневник написал умнейший пес, склонный к наблюдениям и размышлениям. Уже много лет и дети, и взрослые, читая этот ироничный дневник, заряжаются настоящим жизнелюбием. Конечно, некоторым может показаться, что автор этого дневника — фокс по кличке Микки — несколько простоват, наивен и незадачлив, но в любом случае ребята получат удовольствие от блестящего, полного иронии литературного текста Саши Черного и не менее забавных и трогательных иллюстраций Анатолия Елисеева. Онлайн-лекция «Профессия UX-дизайнера» Когда: 7 июня, воскресенье, 15.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке. Диджитал-профессии сегодня востребованы как никогда, а рынок IT вошел во внезапный кризис, вызванный эпидемией коронавируса, пожалуй, самым подготовленным и стойким. На онлайн-лекции «Профессия UX-дизайнера», которая пройдет в виртуальной «Октаве» 7 июня, преподаватель программы «Дизайн диджитал-продукта» в Британской высшей школе дизайна Антон Вдовиченко расскажет обо всех тонкостях профессии UX-дизайнера, о которых не найти информации в открытых источниках. UX-дизайнер — это специалист, который в первую очередь продумывает, как именно цифровой продукт взаимодействует с пользователем. Из чего состоит профессия UX-дизайнера и в чем заключаются его реальные рабочие задачи? Какими навыками и личностными особенностями необходимо обладать, чтобы быть востребованным специалистом? Как и где найти работу или хорошую стажировку UX-дизайнером? Об этих и других аспектах профессии и пойдет речь на лекции. Онлайн-лекция «Измы конца XIX начала – XX века — от импрессионизма до сюрреализма»

Когда: 10 июня, среда, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

На апрельских и майских онлайн-лекциях цикла «Мировое искусство»

полюбившаяся онлайн-гостям искусствовед Татьяна Быковская разобрала

важные направления искусства XVIII и XIX веков. А в июне Татьяна раскроет

центральные арт-направления прошлого, XX века. 10 июня Татьяна прочитает онлайн-лекцию «Измы конца XIX – начала XX века — от

импрессионизма до сюрреализма», на ней онлайн-гости узнают много нового о двух важных направлениях — импрессионизме и сюрреализме.

Импрессионизм зародился во Франции в XIX-XX веках. Этот стиль позволяет

запечатлеть какой-либо момент жизни во всей его изменчивости и подвижности. Сюрреализм считается авангардным направлением в изобразительном искусстве, литературе и кинематографе первой половины ХХ века. Он сильно повлиял на мировую культуру между двумя мировыми войнами.

Онлайн-экскурсия по Вене

Когда: 11 июня, четверг, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Вена — один из самых популярных городов Европы. Столица Австрии манит

гастрономических эстетов своими кулинарными изысками и ресторанами,

модников — своими магазинами, богему — театрами, оперой, выставками и

музеями. Вена считается городом музыки и искусства. Здесь жили и творили

гениальные композиторы: Моцарт, Бетховен, Шуберт и Штраус, а также многие известные художники, которые превратили город в живую сокровищницу Европы. Онлайн-экскурсия по Вене в «Октаве» пройдет в онлайн-формате 11 июня. Гости увидят Вену в прямом эфире! Гидом выступит Влада Никифорова — венский искусствовед и лицензированный гид в Австрии. Влада проведет гостей по центральным улицам города, познакомит с главными достопримечательностями и покажет другую, более скрытую и оттого не менее интересную его часть.