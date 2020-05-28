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В тульских больницах умерли шесть пациентов с коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В тульских больницах умерли шесть пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

В тульских больницах от двусторонней полисегментарной пневмонии скончались шесть пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это жители Тулы, Новомосковска, Ефремовского и Чернского районов в возрасте от 54 лет до 81 года. У большинства из них в анамнезе были сопутствующие заболевания.

Таким образом за всё время общее число умерших пациентов с коронавирусом в регионе составило 30 человек. 

Ранее Myslo сообщал о санитарке инфекционного госпиталя, которая скончалась накануне.

Сюжет: Коронавирус
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