В тульских больницах умерли шесть пациентов с коронавирусом

Фото из архива Myslo.

В тульских больницах от двусторонней полисегментарной пневмонии скончались шесть пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это жители Тулы, Новомосковска, Ефремовского и Чернского районов в возрасте от 54 лет до 81 года. У большинства из них в анамнезе были сопутствующие заболевания.

Таким образом за всё время общее число умерших пациентов с коронавирусом в регионе составило 30 человек.

Ранее Myslo сообщал о санитарке инфекционного госпиталя, которая скончалась накануне.