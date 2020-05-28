Фото из архива Myslo.
В тульских больницах умерли шесть пациентов с коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
В тульских больницах от двусторонней полисегментарной пневмонии скончались шесть пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это жители Тулы, Новомосковска, Ефремовского и Чернского районов в возрасте от 54 лет до 81 года. У большинства из них в анамнезе были сопутствующие заболевания.
Таким образом за всё время общее число умерших пациентов с коронавирусом в регионе составило 30 человек.
Ранее Myslo сообщал о санитарке инфекционного госпиталя, которая скончалась накануне.
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