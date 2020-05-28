В Тульской области на здравоохранение выделили дополнительно 800 миллионов рублей

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28 мая 2020 года на заседании Тульской областной Думы депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Доходы бюджета области на 2020 год предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений на 1,115 млрд рублей, то есть на 1,3%.

Налоговые и неналоговые доходы на 2020 год не изменились.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены на 1,05 млрд рублей.

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в проекте закона учтен в соответствии с распоряжениями Правительства РФ о распределении дотаций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году бюджетам субъектов РФ, уведомлениями о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Поступления средств из федерального бюджета увеличены за счет следующих доходных источников:

586,4 млн рублей — дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией;

— дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией; 25,036 млн рублей — субсидии бюджетам субъектов РФ на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

— субсидии бюджетам субъектов РФ на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения; 95 млн рублей — субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию программ формирования современной городской среды;

— субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию программ формирования современной городской среды; 8,488 млн рублей — субсидии бюджетам субъектов РФ за счет средств резервного фонда Правительства РФ ;

— субсидии бюджетам субъектов РФ за счет средств резервного фонда ; 114 млн рублей — межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

— межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; 224,3 млн рублей — межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ, за счет средств резервного фонда Правительства РФ.

Безвозмездные поступления от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — увеличены на 61,47 млн рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Расходы бюджета области на 2020 год предлагается в целом увеличить на 1,053 млрд рублей, что на 1,1% больше относительно первоначально утвержденного бюджета.

По разделу «Здравоохранение» расходы в целом увеличены на 811 млн рублей и составили 12,568 млрд рублей. Бюджетные ассигнования увеличены, в частности, на:

365 тыс. рублей — на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений;

12 млн рублей на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций;

536,4 млн рублей на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медпомощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства РФ.

На 100 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных расходов на резервный фонд правительства Тульской области.

Также на 2,819 млн рублей увеличены ассигнования на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области. Уменьшены бюджетные ассигнования, в частности, на обеспечение функционирования Тульской областной Думы на 6,1 млн рублей.