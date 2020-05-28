Более 30 тысяч туляков обратились в банки из-за сложностей с кредитами

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Об этом рассказали в тульском отделении Банка России.

На 20 мая 2020 года в банки региона от жителей Тульской области поступило около 31,6 тысяч заявок об изменении условий кредитных договоров. На данный момент рассмотрено чуть более 29,9 тысяч обращений. Из них более 13 тысяч получили одобрение.

Подавляющее большинство обращений (29,6 тысяч) касалось потребительских кредитов, 1,3 тыс. заявок подано на получение льготы по ипотеке, 580 — по автомобильным кредитам.

Многим тулякам долги реструктурировали: такое решение принято по 12,8 тысячам займов на общую сумму 4,6 млрд рублей. В том числе по 2,3 тысячам обращений на 522,7 млн рублей предоставлены кредитные каникулы.

При этом долги туляков по 10,5 тысячам займов на общую сумму 4,1 млрд рублей банки реструктуризировали за счет собственных программ.

Напомним, туляки имеют возможность оформить документы на получение кредитных каникул в электронном виде на портале Госуслуг.

Сформировать в цифровом виде справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России и отправить в банк или другую финансовую организацию можно напрямую через личный кабинет на портале Госуслуг. Как отметили в Банке России, это временное решение, которое уже сейчас позволят гражданам сократить путь до банка и сэкономить время, а кредитным организациям — быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение.