новости
новости
Регистрация
Более 30 тысяч туляков обратились в банки из-за сложностей с кредитами
Иллюстрация pixabay.com

Более 30 тысяч туляков обратились в банки из-за сложностей с кредитами

Об этом рассказали в тульском отделении Банка России.

На 20 мая 2020 года в банки региона от жителей Тульской области поступило около 31,6 тысяч заявок об изменении условий кредитных договоров. На данный момент рассмотрено чуть более 29,9 тысяч обращений. Из них более 13 тысяч получили одобрение.

Подавляющее большинство обращений (29,6 тысяч) касалось потребительских кредитов, 1,3 тыс. заявок подано на получение льготы по ипотеке, 580 — по автомобильным кредитам.

Многим тулякам долги реструктурировали: такое решение принято по 12,8 тысячам займов на общую сумму 4,6 млрд рублей. В том числе по 2,3 тысячам обращений на 522,7 млн рублей предоставлены кредитные каникулы.

При этом долги туляков по 10,5 тысячам займов на общую сумму 4,1 млрд рублей банки реструктуризировали за счет собственных программ.

Напомним, туляки имеют возможность оформить документы на получение кредитных каникул в электронном виде на портале Госуслуг.

Сформировать в цифровом виде справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счета в Пенсионном фонде России и отправить в банк или другую финансовую организацию можно напрямую через личный кабинет на портале Госуслуг. Как отметили в Банке России, это временное решение, которое уже сейчас позволят гражданам сократить путь до банка и сэкономить время, а кредитным организациям — быстро получить уже верифицированные документы с электронной подписью ведомств и оперативно принять решение.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
кредитыБанк России
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

8 тульских пляжей готовят к сезону. На всякий случай
8 тульских пляжей готовят к сезону. На всякий случай
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.