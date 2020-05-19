Пикет тульских предпринимателей: что они просили и что пообещали власти
Торговые центра закрыты с 28 марта, выручка равна нулю, но, по словам предпринимателей, им не снижают арендные платежи. Они называют это арендным рабством.
Несколько десятков предпринимателей Тулы собрались сегодня у ТЦ «Макси» с плакатами с целью обратить на их проблемы внимание властей региона и администраций торговых центров.
Многие отмечают, что если не будет принято каких-либо мер, они просто обанкротятся, а чтобы покрыть многомиллионные долги по аренде, окажутся еще и без имущества.
Андрей Смирнов, предприниматель.
– Владельцы торговых центров стращают нас драконовскими договорами и не хотят идти на контакт. Мы требуем полного обнуления аренды на период нашего простоя и адекватного пересмотра арендных ставок после окончания карантина, потому что прекрасно понимаем, что с началом работы торговля не поднимется сразу на прежний уровень.
Наталья Токарева, сеть обувных магазинов Paolo Conte.
– Мы написали индивидуальные и коллективные письма с просьбой обнулить аренду – из-за пандемии мы не можем работать, а значит, не получаем их услугу по предоставлению торговой площади в аренду. «Макси», «Гостиный двор», «Сарафан» и другие просто проигнорировали наши обращения. Доходов у нас нет, что делать, не знаем. Вещи, документы, товар из ТЦ «Макси» мы не можем забрать, нас не пускают. Если кому-то это и удалось, то всё время, пока человек находится в своем магазине, за ним ведется наблюдение: что он берет, сколько, зачем... Такое ощущение, что мы воры в собственном магазине. Мы – малый бизнес, еще месяц мы просто не протянем! Нам аренда обходится около 2 млн рублей в месяц, и торговые площади в торговых центрах для нас единственный источник дохода. На прошедшей в конце апреля конференции нам на словах обещали помочь, но на деле пока мы еще не получили никакой поддержки.
Виталий Карев, мебельный салон «Полонез».
– Сейчас весь наш товар у них «в залоге». По условиям договора, если есть долги по арендной плате, то арендодатель может забрать товар. За апрель большинство заплатило, потому что мы все работаем по предоплате. А сейчас пошел второй месяц простоя, у многих образовались долги.
Условия договоров аренды очень жесткие. К примеру, в обычной ситуации можно при снижении доходов обратиться в администрацию торгового центра и попросить снизить аренду, она идет на уступки и снижает. Но если вдруг ты захочешь расторгнуть договор, то будешь должен компенсировать все полученные ранее льготы и помимо этого заплатить за три месяца аренды. Расторжение договора нам обойдется в несколько миллионов. Это арендное рабство! Почему в фитнес-центре меня рассматривают как клиента и замораживают мой абонемент, я же оказываюсь рабом, который должен платить несмотря ни на что?!
Ольга Захарова, женская одежда в торговом центре «Сарафан».
– Надо понимать, что за каждым из нас стоят люди. Предпринимателей размещается в одном только «Макси» около 200, у многих есть сотрудники, которым надо платить даже в нерабочий период зарплату. На зарплату мы сейчас получили субсидии, но мы же не можем эти деньги направить еще и на оплату аренды! Мы готовы разделить с торговыми центрами расходы на коммуналку, а не так, как сейчас: мы не работаем, а ТЦ за счет нас хотят не только оплатить расходы, но еще и прибыль получить.
За выступлениями пикетирующих наблюдали представители «Макси», но прокомментировать заявления предпринимателей отказались, предложив обратиться в пресс-службу торгового центра.
Председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов прокомментировал требования предпринимателей:
– Мы говорили с арендаторами о предоставлении им скидки в 50%. По той информации, которая у нас есть, в торговом центре «Макси» более 350 арендаторов, из них около 150 такие условия не устроили: они хотели бы полностью обнулить аренду.
Я хотел бы обратиться к предпринимателям:
если информация о предоставлении скидки не соответствует действительности, прошу сообщать об этом в комитет!
Кроме этого по поручению губернатора разработан законопроект, который дает торговым центрам послабления по налогам в обмен на снижение арендной платы. То есть торговые центры компенсируют свой доход снижением налога. На ближайшем заседании Тульской областной Думы этот проект закона будет рассмотрен.