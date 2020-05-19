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Пикет тульских предпринимателей: что они просили и что пообещали власти

Пикет тульских предпринимателей: что они просили и что пообещали власти

Торговые центра закрыты с 28 марта, выручка равна нулю, но, по словам предпринимателей, им не снижают арендные платежи. Они называют это арендным рабством.

Несколько десятков предпринимателей Тулы собрались сегодня у ТЦ «Макси» с плакатами с целью обратить на их проблемы внимание властей региона и администраций торговых центров. 

Многие отмечают, что если не будет принято каких-либо мер, они просто обанкротятся, а чтобы покрыть многомиллионные долги по аренде, окажутся еще и без имущества.

Андрей Смирнов, предприниматель.

– Владельцы торговых центров стращают нас драконовскими договорами и не хотят идти на контакт. Мы требуем полного обнуления аренды на период нашего простоя и адекватного пересмотра арендных ставок после окончания карантина, потому что прекрасно понимаем, что с началом работы торговля не поднимется сразу на прежний уровень.

Наталья Токарева, сеть обувных магазинов Paolo Conte.

– Мы написали индивидуальные и коллективные письма с просьбой обнулить аренду – из-за пандемии мы не можем работать, а значит, не получаем их услугу по предоставлению торговой площади в аренду. «Макси», «Гостиный двор», «Сарафан» и другие просто проигнорировали наши обращения. Доходов у нас нет, что делать, не знаем. Вещи, документы, товар из ТЦ «Макси» мы не можем забрать, нас не пускают. Если кому-то это и удалось, то всё время, пока человек находится в своем магазине, за ним ведется наблюдение: что он берет, сколько, зачем... Такое ощущение, что мы воры в собственном магазине.  Мы – малый бизнес, еще месяц мы просто не протянем! Нам аренда обходится около 2 млн рублей в месяц, и торговые площади в торговых центрах для нас единственный источник дохода. На прошедшей в конце апреля конференции нам на словах обещали помочь, но на деле пока мы еще не получили никакой поддержки.

Виталий Карев, мебельный салон «Полонез».

– Сейчас весь наш товар у них «в залоге». По условиям договора, если есть долги по арендной плате, то арендодатель может забрать товар. За апрель большинство заплатило, потому что мы все работаем по предоплате. А сейчас пошел второй месяц простоя, у многих образовались долги. 

Условия договоров аренды очень жесткие. К примеру, в обычной ситуации можно при снижении доходов обратиться в администрацию торгового центра и попросить снизить аренду, она идет на уступки и снижает. Но если вдруг ты захочешь расторгнуть договор, то будешь должен компенсировать все полученные ранее льготы и помимо этого заплатить за три месяца аренды. Расторжение договора нам обойдется в несколько миллионов. Это арендное рабство! Почему в фитнес-центре меня рассматривают как клиента и замораживают мой абонемент, я же оказываюсь рабом, который должен платить несмотря ни на что?!

Ольга Захарова, женская одежда в торговом центре «Сарафан».

– Надо понимать, что за каждым из нас стоят люди. Предпринимателей размещается в одном только «Макси» около 200, у многих есть сотрудники, которым надо платить даже в нерабочий период зарплату. На зарплату мы сейчас получили субсидии, но мы же не можем эти деньги направить еще и на оплату аренды! Мы готовы разделить с торговыми центрами расходы на коммуналку, а не так, как сейчас: мы не работаем, а ТЦ за счет нас хотят не только оплатить расходы, но еще и прибыль получить.

За выступлениями пикетирующих наблюдали представители «Макси», но прокомментировать заявления предпринимателей отказались, предложив обратиться в пресс-службу торгового центра.

Председатель  комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов прокомментировал требования предпринимателей:

– Мы говорили с арендаторами о предоставлении им скидки в 50%. По той информации, которая у нас есть, в торговом центре «Макси» более 350 арендаторов, из них около 150 такие условия не устроили: они хотели бы полностью обнулить аренду.

Я хотел бы обратиться к предпринимателям:

если информация о предоставлении скидки не соответствует действительности, прошу сообщать об этом в комитет! 

Кроме этого по поручению губернатора разработан законопроект, который дает торговым центрам послабления по налогам в обмен на снижение арендной платы. То есть торговые центры компенсируют свой доход снижением налога. На ближайшем заседании Тульской областной Думы этот проект закона будет рассмотрен.

 

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Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 1
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 2
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 3
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 4
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 5
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 6
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 7
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 8
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 9
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 10
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 11
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 12
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 13
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 14
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 15
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 16
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 17
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 18
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 19
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 20
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 21
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 22
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 23
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 24
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 25
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 26
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 27
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 28
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 29
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 30
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 31
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 32
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 33
Предприниматели требуют обнуления аренды в ТЦ Тулы на период карантина, Фото: 34
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:28 +1
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