Пикет тульских предпринимателей: что они просили и что пообещали власти

Торговые центра закрыты с 28 марта, выручка равна нулю, но, по словам предпринимателей, им не снижают арендные платежи. Они называют это арендным рабством.

Несколько десятков предпринимателей Тулы собрались сегодня у ТЦ «Макси» с плакатами с целью обратить на их проблемы внимание властей региона и администраций торговых центров.

Многие отмечают, что если не будет принято каких-либо мер, они просто обанкротятся, а чтобы покрыть многомиллионные долги по аренде, окажутся еще и без имущества.

Андрей Смирнов, предприниматель. – Владельцы торговых центров стращают нас драконовскими договорами и не хотят идти на контакт. Мы требуем полного обнуления аренды на период нашего простоя и адекватного пересмотра арендных ставок после окончания карантина, потому что прекрасно понимаем, что с началом работы торговля не поднимется сразу на прежний уровень.