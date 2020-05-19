В Тульской области вор обокрал дом 72-летнего пенсионера

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Чернские полицейские задержали подозреваемого в краже, сопряженной с незаконным проникновением в чужое жилище. Предполагаемому злоумышленнику 50 лет, он безработный и ранее уже был судим. Объектом преступного посягательства стал дом 72-летнего пенсионера.

«Подозреваемый попытался проникнуть внутрь путем подбора ключа, а также используя лом. Совмещая способы подбора и взлома, он сумел попасть в чужой дом, откуда забрал денежные средства в размере 4 тысяч рублей. Обнаружив признаки кражи, потерпевший обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сотрудники органов внутренних дел в кратчайшие сроки выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. Предполагаемый похититель доставлен в отдел полиции. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.