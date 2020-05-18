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Туляки сообщают о мошеннических рассылках о пособиях в гугл-календаре

Туляки сообщают о мошеннических рассылках о пособиях в гугл-календаре

Пока одни мошенники плодят фейковые сайты, другие просто делают спам-рассылку.

Введение любых новых выплат – благодатная почва для аферистов. Они пользуются тем, что многие не знают подробностей нововведений. Так, с конца минувшей недели многие туляки получили уведомление в гугл-календаре, сообщающее о якобы положенных им выплатах.

Сообщение от мошенников примерно следующего содержания:

«Национальная программа «Субсидии 2020» – целевая материальная компенсация для граждан в связи с временным отсутствием трудовой занятости». Вам полагается денежная выплата».

 

На волне практически ежедневного обновления законодательства как регионального, так и федерального и большого потока информации потерпевших от действий злоумышленников может быть  очень много.

Как крадут деньги?

После перехода по ссылке мошенники либо попробуют выманить у вас данные карты, чтобы потом расплатиться ею на сайтах, которые не требуют смс-подтверждения транзакции, либо предложат оплатить «комиссию» в размере нескольких сотен рублей, чтобы затем человек получил более значительную «выплату». Но выплата, естественно, так и не поступает.

как защититься

Самая надежная защита – проверять на официальных сайтах информацию о положенных вам выплатах и только на них оформлять какие-либо пособия и вводить персональные данные. Не дарите деньги мошенникам!

Можно также изменить настройки Google-календаря, чтобы в него попадали только те события, которые вы одобрили, а также отключить импорт мероприятий из Gmail (это можно сделать в графах «мероприятия» и «режим просмотра» раздела «настройки» календаря). После этого придется смириться с тем, что возрастет риск пропустить рабочую встречу, а напоминания о брони отеля или авиаперелете нужно будет добавлять вручную.

был случай

Напомним, на минувшей неделе Myslo сообщал о появлении десятков фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, предлагающих оформить пособия, проверить их статус и выплату. Подробнее об этом здесь.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:30 +1
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