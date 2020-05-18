В Туле переименуют Рогожинский парк
Он будет называться «Рогожинский парк культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка».
На заседании Совета Тульской городской Думы депутаты одобрили проект по переименованию Рогожинского парка в Рогожинский парк культуры и отдыха имени Тульского рабочего полка. Окончательное решение по этому вопросу будет принято народными избранниками 29 мая.
Отметим, что ранее с предложением о переименовании парка в комиссию по историческому наследию и топонимии Тулы обращались ветераны Великой Отечественной войны, однако им отказали.
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