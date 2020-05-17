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По каким адресам в Туле и области есть коронавирус: интерактивная карта

По каким адресам в Туле и области есть коронавирус: интерактивная карта

Она обновляется ежедневно.

На карте, которую подготовило правительство Тульской области, указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан на текущий момент на карте не отображаются.

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
 

Сюжет: Коронавирус
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