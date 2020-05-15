Тульским предпринимателям возместят затраты на покупку оборудования и транспорта

Максимальная сумма субсидии – 50% от понесённых затрат, но не более 1 млн рублей.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования затрат за приобретенное оборудование и транспортные средства

С 18 мая начнётся прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий на покупку оборудования и транспорта. К субсидированию принимаются затраты, понесенные в 2018-2020 годах, на:

оборудование, устройства, механизмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов) по следующим категориям: транспортные средства категории «B», предназначенные для перевозки своей продукции, требующей определенных условий транспортировки, передвижные автомагазины, транспортные средства категории «C» и «D» (с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг и имеющие более 40 сидячих мест помимо сиденья водителя, оборудованные для проведения экскурсий), а также прицепы.

Для предоставления субсидий оборудование и транспортные средства должны быть не старше трёх лет с момента покупки.

Субсидируются затраты по договорам поставки (купли-продажи) оборудования и транспортных средств, по которым произведена полная оплата, и оборудование введено в эксплуатацию, а также по договорам лизинга, по которым оплачен первый взнос, составляющий не более 50% от стоимости.

Максимальная сумма субсидии – 50% от затрат, (или первоначальный взнос по лизингу), но не более 1 млн рублей.

Документы принимаются комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку по адресу: ул. Жаворонкова, д. 2, по будням, с 9.00 до 17.00. Обязательна предварительная запись по телефону: 24-52-28.