Более 150 человек купили в Туле квартиры по эскроу-счетам

Эскроу-счета гарантируют, что дольщики не потеряют средства, потраченные на покупку квартиры на этапе строительства.

О развитии жилищного строительства в Тульской области сегодня на пресс-конференции рассказал начальник инспекции по государственному архитектурному надзору Павел Мусиенко и министр строительства Тульской области Константин Лопухов.

Для поддержки строительной отрасли в условиях ограничений на федеральном уровне подготовлен ряд мер для поддержки.

«Эти меры направлены на повышение доступности банковского кредитования, стимулирование спроса, сохранение занятости и бесперебойной работы в строительном секторе», — сказал министр.

В частности, срок сдачи в банк свидетельства о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий для молодых семей продлен до 3 месяцев, а срок действия свидетельства — до 9 месяцев. До ноября банки принимают заявки граждан на приобретение жилья по договору долевого строительства по ипотечному кредиту под 6,5%,

максимальный размер такого кредита в Тульской области — 3 млн рублей.

«Несмотря на снижение спроса, строительство многоквартирных домов в Тульской области не остановлено, мы контролируем состояние строительных площадок, мониторим динамику продаж квартир и поставки материалов. При этом строго контролируем проведение санитарной обработки», — сказал начальник инспекции.

Константин Лопухов отметил, что на федеральном уровне подготовлен ряд мер для поддержки строительной отрасли в условиях ограничений.

«Эти меры направлены на повышение доступности банковского кредитования, стимулирование спроса, сохранение занятости и бесперебойной работы в строительном секторе», — сказал министр.

В частности, срок сдачи в банк свидетельства о праве на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий для молодых семей продлен до 3 месяцев, а срок действия свидетельства — до 9 месяцев. До ноября банки принимают заявки граждан на приобретение жилья по договору долевого строительства. Ставка по ипотечному кредиту — 6,5%, максимальный размер кредита в субъектах РФ — до 3 млн рублей.

Условий для получения льготного кредита немного:

покупка жилья в новостройке;

внесение первоначального взноса.

Правительство Тульской области тесно взаимодействует с застройщиками и банками по вопросам перехода строительной отрасли на новую схему финансирования долевого строительства с использованием счетов эскроу. В том числе постоянно осуществляется мониторинг движения заявок от застройщиков, поданных в банки для получения проектного финансирования.

Большая часть домов продолжает строиться с привлечением средств граждан по старой схеме, однако доля строительства по схеме эскроу-счетов растет и на данный момент составляет почти 30% от общего объема строительства. Пять застройщиков уже работают с открытыми счетами эскроу, заключено 156 договоров.

Летом будет введен первый дом, построенный по эскроу-счетам, — в микрорайоне в Скуратово.