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Зарплата бюджетников в первом квартале 2020 года обошлась Тульской области в 2,4 млрд рублей

Зарплата бюджетников в первом квартале 2020 года обошлась Тульской области в 2,4 млрд рублей

Цифра внушительная, однако средний доход в месяц оказался весьма скромным – чуть более 16 тысяч рублей на человека.

Опубликован отчет о количестве сотрудников госучреждений и расходах из бюджета Тульской на оплату их труда. Данные приводятся за 1-й квартал 2020 года.

Госучреждения – это МФЦ, учебные заведения, различные управления и все те учреждения, которые получают зарплату из областного бюджета.

По данным на 1 апреля в госучреждениях работают 50 411 человек, это примерно в 50 раз больше, чем госслужащих (1081 человек).

Затраты на зарплату сотрудников госучреждений составили 2 млрд 470 млн 175,1 тыс. рублей за три месяца. Сумма на первый взгляд солидная, но при ближайшем рассмотрении доход работников бюджетного сектора в среднем за месяц составил 16 333,57 руб., что в 3 раза меньше, чем зарабатывают госслужащие. Подробнее о доходах госслужащих читайте здесь.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:15 −4
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