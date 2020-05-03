Роспотребнадзор рассказал, входят ли аллергики в зону риска заражения коронавирусом

Также специалисты разъяснили отличие симптомов аллергии и коронавирусной инфекции.

Как сообщает Роспотребнадзор, аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Специалисты напомнили симптомы поллиноза (сезонной аллергии). Это насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение, зуд.

Как отличить аллергию от симптомов при COVID-19? При сезонной аллергии:

нет повышения температуры;

нет выраженной слабости, утомляемости;

нет болей в мышцах;

нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);

нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)

Рекомендации для аллергиков: