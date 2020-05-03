Роспотребнадзор рассказал, входят ли аллергики в зону риска заражения коронавирусом
Также специалисты разъяснили отличие симптомов аллергии и коронавирусной инфекции.
Как сообщает Роспотребнадзор, аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.
Специалисты напомнили симптомы поллиноза (сезонной аллергии). Это насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение, зуд.
Как отличить аллергию от симптомов при COVID-19? При сезонной аллергии:
- нет повышения температуры;
- нет выраженной слабости, утомляемости;
- нет болей в мышцах;
- нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);
- нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)
Рекомендации для аллергиков:
- Оставайтесь дома. В воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. Установите в жилом помещении систему очистки воздуха. Ежедневно проводите дома влажную уборку. По возвращении с улицы примите душ, вымойте голову, переоденьтесь. Не употребляйте пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии
- Принимайте лекарственные средства, назначенные врачом.
- При ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью.
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