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Роспотребнадзор рассказал, входят ли аллергики в зону риска заражения коронавирусом

Роспотребнадзор рассказал, входят ли аллергики в зону риска заражения коронавирусом

Также специалисты разъяснили отличие симптомов аллергии и коронавирусной инфекции.

Как сообщает Роспотребнадзор, аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение – тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Специалисты напомнили симптомы поллиноза (сезонной аллергии). Это насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение, зуд.

Как отличить аллергию от симптомов при COVID-19? При сезонной аллергии:

  • нет повышения температуры;
  • нет выраженной слабости, утомляемости;
  • нет болей в мышцах;
  • нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой);
  • нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)

Рекомендации для аллергиков:

  1. Оставайтесь дома. В воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже. Установите в жилом помещении систему очистки воздуха. Ежедневно проводите дома влажную уборку. По возвращении с улицы примите душ, вымойте голову, переоденьтесь. Не употребляйте пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии
  2. Принимайте лекарственные средства, назначенные врачом.
  3. При ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью.
Сюжет: Коронавирус
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