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«Автодор» продлил срок действия абонементов для проезда по платным участкам М-4 «Дон»

«Автодор» продлил срок действия абонементов для проезда по платным участкам М-4 «Дон»

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для автомобилистов, которые из-за введения режима самоизоляции, не смогли воспользоваться абонементами на проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон», продлили срок их действия.

На 50 дней пролонгируются все абонементы, действующие на 1 мая 2020 года. Кроме того, в интересах пользователей, которые не приобрели новый абонемент на проезд, «Автодор» продлила на 50 дней проездной, срок окончания действия которого был с 1 апреля по 30 апреля 2020 г. Речь идет об абонементах на проезде по одним и тем же платным участкам и для одной и той же категории транспортного средства.

Продление проездных документов будет автоматическим. Проверить срок его действия и остаток числа поездок можно в личном кабинете на сайте avtodor-tr.ru или в мобильном приложении госкомпании.

Напомним, абонементы действуют для транспортных средств 1-й и 2-й категории на платных участках автомобильной дороги М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

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