В Тулу придет летнее тепло

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Начиная с понедельника, 4 мая, температура будет на месяц «опережать своё климатическое развитие». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью RT.

По его словам, воздушные массы поступят с юга и юго-востока, температура будет летней. И если погода 3 мая будет соответствовать июльским значениям, то с понедельника по четверг включительно — июньским.

Синоптик уточнил, что в течение указанного периода отклонение от климатической нормы составит 5 °C. Особое внимание стоит обратить на повышение ночных температур.

- Важно отметить, что будут очень тёплые ночи, ночные температуры будут выше 10 °C, а это, кстати, один из показателей того, что погода тёплая, — сказал Вильфанд.

Так, в Туле с 3 по 6 мая днем воздух будет прогреваться до +20 — +23°С, по ночам ожидается +11- +13 °С. Пройдут небольшие дожди.

С 7 мая в регион придет небольшое похолодание — до +16 — +17°С.