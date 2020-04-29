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Пьяный житель Суворова зарезал своего знакомого
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Пьяный житель Суворова зарезал своего знакомого

Убийца был оперативно задержан и признался в содеянном.

Сотрудниками Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 48-летнего мужчины, труп которого был обнаружен в одном из домов на ул. Пионерской в Суворове.

Следователями и полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – это 25-летний житель местный житель, который признался в совершении убийства. Решается вопрос заключении его под стражу.

Убийство произошло в ходе пьяной ссоры – злоумышленник нанес своему знакомому несколько ножевых ранений в грудь, живот и голову. Несчастный скончался на месте. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:07 +3
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