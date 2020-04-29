Пьяный житель Суворова зарезал своего знакомого
Убийца был оперативно задержан и признался в содеянном.
Сотрудниками Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 48-летнего мужчины, труп которого был обнаружен в одном из домов на ул. Пионерской в Суворове.
Следователями и полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – это 25-летний житель местный житель, который признался в совершении убийства. Решается вопрос заключении его под стражу.
Убийство произошло в ходе пьяной ссоры – злоумышленник нанес своему знакомому несколько ножевых ранений в грудь, живот и голову. Несчастный скончался на месте. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.