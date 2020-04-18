На пожаре в Плавском районе пострадал человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарным удалось справиться с огнём за четыре минуты.

Накануне вечером, в 20.20, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Юбилейной поселка Молочные Дворы в Плавском районе.

На место происшествия были направлены три пожарных расчёта, они добрались до адреса за 10 минут. Спустя ещё четыре минуты огонь был потушен. Пострадал один из жильцов – по предварительным данным, он надышался продуктами горения.

Одна из комнат полностью выгорела, квартира закоптилась по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.