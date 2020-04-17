Роспотребнадзор назвал пять шагов для приближения окончания карантина

Фото из архива Myslo.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 2 млн случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», – отмечает Роспотребнадзор.

При этом ведомство назвало пять шагов для приближения окончания карантинных мероприятий: