Фото из архива Myslo.
Роспотребнадзор назвал пять шагов для приближения окончания карантина
В настоящее время в мире зарегистрировано более 2 млн случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией.
«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», – отмечает Роспотребнадзор.
При этом ведомство назвало пять шагов для приближения окончания карантинных мероприятий:
- оставаться дома,
- поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства,
- общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации,
- в случае крайней необходимости при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути,
- соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства.
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