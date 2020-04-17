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Роспотребнадзор назвал пять шагов для приближения окончания карантина
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор назвал пять шагов для приближения окончания карантина

В настоящее время в мире зарегистрировано более 2 млн случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», – отмечает Роспотребнадзор.

При этом ведомство назвало пять шагов для приближения окончания карантинных мероприятий:

  • оставаться дома,
  • поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства,
  • общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации,
  • в случае крайней необходимости при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути,
  • соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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