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В Киреевске в квартире убийцы почти четыре месяца лежал труп
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

В Киреевске в квартире убийцы почти четыре месяца лежал труп

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

В Киреевске следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 40-летнего мужчины. 

По предварительным данным, в декабре 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир на ул. Чехова, в ходе ссоры со своим 36-летним знакомым нанес ему ножевые ранения грудной клетки и бедра. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Затем убийца оставил труп в своей квартире и ушел. Как стало известно Myslo, подозреваемый вел асоциальный образ жизни, поэтому в своем жилище долгое время не появлялся.

Труп в итоге был обнаружен в квартире 16 апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, подозреваемый в совершении преступления задержан, дал признательные показания о совершении им убийства. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели произошедшего.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:58 +5
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