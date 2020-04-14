Губернатору добавят полномочий в случае ЧС в Тульской области
Это распространяется и на режим повышенной готовности, который действует в регионе сейчас. Соответствующий законопроект внесен в Тульскую областную Думу.
Губернатор Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу законопроект «О внесении изменений в статью 81 Закона Тульской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области».
Законопроект разработан, чтобы привести Закон области в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.
Губернатор будет наделен дополнительным полномочием устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в случае, если в Тульской области будет введен режим чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера.
Это распространяется и на режим повышенной готовности.
Кроме того, во исполнение правил поведения для граждан и организаций, установленных Правительством РФ при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Российской Федерации либо на ее части, губернатору области предлагается предоставить право устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения.