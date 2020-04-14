Губернатору добавят полномочий в случае ЧС в Тульской области

Законопроект разработан, чтобы привести Закон области в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.

Губернатор будет наделен дополнительным полномочием устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в случае, если в Тульской области будет введен режим чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера.

Это распространяется и на режим повышенной готовности.

Кроме того, во исполнение правил поведения для граждан и организаций, установленных Правительством РФ при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Российской Федерации либо на ее части, губернатору области предлагается предоставить право устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения.