Туляки жалуются на комиссию при оплате квитанций за воду и домофон в отделениях Сбербанка

Фото из архива Myslo.

Рассказываем, почему произошли такие изменения, и как оплатить услуги без комиссии.

Читатели Myslo обратились в редакцию с просьбой разъяснить, почему при оплате коммунальных услуг в отделениях Сбербанка взимается комиссия. Мы обратились за комментарием в банк. Вот что нам ответили:

- В конце февраля — начале марта по ряду поставщиков услуг ЖКХ произошли изменения в части приема платежей в отделениях Сбербанка в связи с внедрением дифференцированной тарификации в зависимости от канала приема платежей в банке (удаленные/физические каналы).

Изменения коснулись приема платежей в адрес таких поставщиков: ООО МЕГА-Т, ООО Глав Домофон Монтаж, ООО ЦДС, ООО Домфорт Н. М , ООО Домфорт-Тула, И. П. Гайденко К.А., И. П. Шашков А.И. (все вышеперечисленные — услуги домофона) и АО «Тулагорводоканал» (водоснабжение).

В настоящее время при оплате квитанций по услугам вышеупомянутых поставщиков у операциониста в отделении банка с плательщика взимается комиссия в соответствии с тарифами банка — 3% от суммы платежа, но не менее 30 руб. при оплате наличными деньгами — 2,5% от суммы платежа, но не менее 25 руб. при оплате банковской картой.

Сотрудники банка своевременно информируют клиентов о произошедших изменениях условий приема платежей, консультируют клиентов о возможных вариантах проведения платежа без комиссии, помогают в его проведении, обучают использованию удаленных сервисов банка для удобной и безопасной оплаты любых платежей и переводов.

В Сбербанке отметили, что любой клиент может оплачивать квитанции указанных поставщиков без комиссии в

банкомате/терминале банка,

в личном кабинете «Сбербанк онлайн»,

мобильном приложении «Сбербанк онлайн» при помощи сервиса «Автоплатеж».

Кстати, по статистике, лишь 13% клиентов оплачивают ЖКХ в офисах Сбербанка через операциониста.