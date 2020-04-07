Фото: vk.com/armsmuseum
Туляков приглашают поучаствовать в онлайн-викторине ко Дню Победы
Предлагаемые вопросы посвящены важнейшим событиям Великой Отечественной войны.
К 75-летию Победы Тульский музей оружия в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» запускает интернет-викторину «Я помню, я горжусь!».
Она посвящена ключевым событиям Великой Отечественной войны. Участникам необходимо ответить на 12 вопросов, по результатам анализа общего количества правильных ответов будет определен победитель.
Проверить свои знания военной истории можно здесь.
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