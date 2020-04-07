Туляков приглашают поучаствовать в онлайн-викторине ко Дню Победы

Фото: vk.com/armsmuseum

К 75-летию Победы Тульский музей оружия в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» запускает интернет-викторину «Я помню, я горжусь!».

Она посвящена ключевым событиям Великой Отечественной войны. Участникам необходимо ответить на 12 вопросов, по результатам анализа общего количества правильных ответов будет определен победитель.