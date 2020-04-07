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Туляков приглашают поучаствовать в онлайн-викторине ко Дню Победы
Фото: vk.com/armsmuseum

Туляков приглашают поучаствовать в онлайн-викторине ко Дню Победы

Предлагаемые вопросы посвящены важнейшим событиям Великой Отечественной войны.

К 75-летию Победы Тульский музей оружия в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» запускает интернет-викторину «Я помню, я горжусь!».

Она посвящена ключевым событиям Великой Отечественной войны. Участникам необходимо ответить на 12 вопросов, по результатам анализа общего количества правильных ответов будет определен победитель.

Проверить свои знания военной истории можно здесь.

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Автор: Леонид Почекин
7 апреля, в 21:46 +1
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